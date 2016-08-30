Сильное землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Чили. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло в 11:09 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 49 километрах к северо-западу от города Конститусьон и имел координаты -34.81 градуса южной широты и -72.38 градуса западной долготы. Очаг залегал на глубине 19,2 километра.

К настоящему моменту данные о пострадавших или разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступали.





