Днём 7 сентября в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе был доставлен пациент с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Мужчине на голову упала металлическая балка, сообщает "Life".

Инцидент произошёл возле автозаправки на Глиняной улице в Невском районе Петербурга. Часть металлической конструкции упала 60-летнему пострадавшему на голову. Один из прохожих не сразу же вызвал "скорую". Врачи диагностировали множественные травмы и сотрясение мозга. Пациент находится в тяжёлом состоянии.

Полиция района проводит проверку произошедшего.