Сегодня, 18 ноября, после продолжительной болезни умер Евгений Лазарев. Актёр находился в столичном Центральном военном госпитале имени Вишневского. Ему было 79 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца, передаёт "Лента.ру", ссылаясь на сына артиста.

Евгений Николаевич Лазарев – актёр театра и кино, Народный артист РСФСР, театральный режиссёр и профессор Школы киноискусств Университета Южной Калифорнии.

Он окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Рижском театре русской драмы, затем – в Театра имени В. Маяковского. В восьмидесятые годы был главным режиссёром Театра на Малой Бронной, а позже перешел в Театр имени Моссовета.

Евгений Лазарев начал играть в РСФСР, потом продолжил в Америке и России.

Император из "Турецкого гамбита", разведчик из "17 мгновений весны". Всего на счету Евгения Лазарева 82 ярких роли.