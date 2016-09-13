Создатели Twitter решили пойти на радикальные изменения в системе ограничения символов в постах. Теперь в сообщениях медиафайлы перестанут забирать дополнительные знаки, сообщает The Verge. Изменения вступят в силу 19 сентября.

Это означает, что снимки, видеоролики, GIF-файлы и другие элементы не будут учитываться в 140 доступных символах. Таким образом пользователи смогут объёмнее высказываться на своих страницах. Также изменения затронут комментирование при цитировании твита, тут решили отказаться от ограничения в 116 знаков.

Отметим, что ранее генеральный директор Twitter Джек Дорси заявлял о готовящихся нововведениях, но не стал уточнять, когда именно соцсеть ждут такие перемены.