В петербургском аэропорту Пулково завершились плановые осенние аварийно-спасательные учения, которые длились с 27 по 30 октября. Совместные действия отрабатывали сотрудники Пулково и экстренные службы Петербурга. На этот раз отрабатывались действия по ликвидации авиационного происшествия: при совершении посадки самолета Ан-148 произошел разрыв покрышки стойки шасси, разрыв системы гидравлики и возгорание гидрожидкости.

По легенде учений, при посадке воздушного судна в аэропорту Пулково у самолета Ан-148 произошел разрыв покрышки правой стойки шасси, разрыв системы гидравлики, воспламенение вытекающей гидрожидкости и покрышек шасси самолета, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет Пулково). На борту находились 30 пассажиров и 5 членов экипажа. И в этот момент возникла угроза распространения пожара внутрь воздушного судна, угроза жизни и здоровью пассажиров и экипажа.

Учения по сценарию проходили в аэропорту Пулково в течение четырех дней, что позволило задействовать в тренировке сотрудников всех оперативных смен, входящих в аварийно-спасательную команду аэропорта.

Напомним, что начало учений встревожило пассажиров - запланированные действия они приняли как происшествие.

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