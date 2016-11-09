Турист, пытаясь сделать селфи со статуей Архангела Михаила XVIII века, случайно столкнул её с постамента, и она разбилась. Об этом в среду сообщает Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошёл в Национальном музее античного искусства в Лиссабоне. По словам экспертов, статуе нанесён непоправимый ущерб.

Имя туриста не сообщается, также как и санкции, которые будут применены в его отношении. По факту случившегося начато расследование.

Сотрудники музея, в котором произошёл столь досадный инцидент, пребывают в шоке после случившегося, а по словам заместителя директора музея Хосе Кальвалью, он не может вспомнить подобного случая за много лет своей работы.