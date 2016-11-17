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Турецкая оппозиция проводит акцию протеста в Брюсселе

  • Давид Абабеков

В демонстрации принимают участие порядка 10 тысяч человек

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Издание Le Soir сообщает о том, что в столице Бельгии около 10 тысяч человек участвуют в акции протеста против политики президента Турции Тайипа Эрдогана.

Предполагается, что в городе собрались преимущественно члены прокурдской Партии демократии народов. Кроме того, в акции принимают участие негативно настроенные к нынешним властям Турции представители других наций.

Напомним, что отношения между Бельгией и Турцией в последнее время осложняются высказываниями политиков. Как сообщило в среду агентство Belga, Эрдоган назвал Бельгию пристанищем сторонников движения курдской Рабочей партии Курдистана. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал это высказывание "абсурдным".

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