Парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток". Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.

Это решение поддержали 210 депутатов, семь выступили против, шесть – воздержались.

Теперь необходимо, чтобы документ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего закон будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.

Газопровод "Турецкий поток" пройдёт 660 км по дну Чёрного моря в старом коридоре отменённого "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

Та часть газопровода на территории Турции, которая предназначена для турецкого рынка, будет строиться турецкой госкомпанией Botas, а наземная инфраструктура для транзита газа в Европу (до границы с Грецией) – совместным российско-турецким предприятием.

При этом поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка, по второй – для стран ЕС.

Планируется, что строительство "Турецкого потока" будет закончено до декабря 2019 года. Заметим, что тогда же истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину.