Крупное ДТП случилось днем 29 августа в Петербурге, в Кронштадте, на внешнем кольце КАД (в сторону Ломоносова). Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. Все случилось на дамбе. Автомобилисты уточняют, что из-за аварии закрыт въезд в туннель.

"Хорошо стоим перед перекрытым туннелем в Кронштадте в сторону Ломоносова! Стоим на внешнем на всех 4-х полосах. Внутреннее кольцо едет", - сообщают в соцсетях водители.

По данным очевидцев, автомобиль такси - по предварительным данным, Daewoo Nexia - попал в колею и перевернулся. На место ДТП прибыли машины скорой помощи и МЧС. На место вылетел вертолет.

Пока данных о состоянии водителя такси нет.