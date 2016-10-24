Сбор с неработающих в России, которые не платят налогов, но пользуются социальными благами (медицинской помощью), может составить 20 тыс. рублей в год (около 1,7 тыс. в месяц). Такую сумму в конце недели озвучил руководитель Минтруда Максим Топилин. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев подчинённого поправил. Это вовсе не «налог с тунеядцев», как его успели прозвать в прессе. По словам главы кабинета, по конституции человек имеет право не работать, и ответственности, как в советские времена, здесь не предусмотрено. Обсуждаемый сбор он назвал попыткой вовлечь в систему тех, кто пользуется социалкой, но при этом не участвует в формировании фондов. Сегодня за оказание медпомощи тем, кто работает по-чёрному, платят по факту все остальные. Деньги идут из региональных бюджетов.

О подготовке законопроекта в конце сентября заявила вице-премьер Ольга Голодец. Мотивация в том, чтобы вывести из тени минимум 5-7 млн человек.

Эксперты, опрошенные Metro, считают, что, как этот сбор или налог не назови, его суть не изменится.

– Людей, не платящих в фонды, просто вызовут в налоговую и предоставят выбор: «сдать» по 20 тыс. рублей в год либо официально трудоустроиться, – говорит юрист Алексей Петропольский, гендиректор Urvista. – Собственно, по одной из схем платить придётся в любом случае.

Выяснить, кто скрывается от закона, не сложно. Люди, которые работают по-чёрному, тратят деньги – делают покупки, ездят за рубеж. К ним могут присмотреться более пристально.

Впрочем, Алексей Третьяков, глава Ассоциации малого бизнеса в сфере потребрынка, уверен, что предприниматели, работающие вне легального поля, создадут себе подставные фирмы и будут платить минималку. А их доходы так и останутся вне поля зрения государства. Петропольский соглашается, что от введения сбора в фонды пострадают в первую очередь социально незащищённые слои населения.

– Они не платят налоги в кризис не от хорошей жизни, а состоятельных неплательщиков это не коснётся, – заключает он.

Плюс администрирование налога потребует новых рабочих мест и средств, объясняет Третьяков.

Бизнесмен Андрей Голованов полагает, что новый сбор – странная категория вне зависимости от названия.

– То есть вы получаете индульгенцию, хотя государство понимает, что вы работаетепо-чёрному, – иронизирует он. – А нужно действовать наоборот – как-то выводить людей в правовое поле, но не репрессиями.