Труп мужчины с полиэтиленовым пакетом, обвязанным вокруг шеи, нашли в квартире на Обводном канале, 123. Мертвое тело обнаружили соседи и позвонили в правоохранительные органы около семи часов вечера 6 ноября.

По предварительным данным, это был 27-летний мужчина, официально нигде не работавший. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и сфотографировали место происшествия.

Как сообщат «Фонтанка», смерть наступила в результате удушья. Однако ведется доследственная проверка - выясняется, было ли это самоубийством или убийством.

Еще одна смерть в результате удушья произошла в Петербурге несколькими днями ранее. Cледствием установлено, что это было преднамеренное убийство, которое преступник попытался скрыть - устроил в квартире пожар.

Как уже сообщало Metro, серьезный пожар произошел ночью 2 ноября около четырех часов в доме №18 по пр. Маршала Жукова.

В квартире после пожара было обнаружено тело 17-летней девушки. На ее шее нашли удавку. Об этом в соцсетях написали знакомые погибшей девушки.

Утром 3 ноября стало известно, что следователи Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье ст. 105 УК РФ (убийство).

Как уточнили в ведомстве, подозреваемым в совершении убийства и поджога является ранее неоднократно судимый особо опасный преступник. Кирилл Мустяца 1996 года рождения, уроженец Читинской области, находится в розыске за изнасилование, разбой и кражи.