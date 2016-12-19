Во Фрунзенском районе Петербурга 19 декабря на Купчинской улице прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в начале седьмого вечера, а также поделились фото в соцсети.

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла между домами №№19 и 21. Автомобилистов предостерегают и советуют убрать припаркованные авто.

В пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" уточнили, что подача тепла в зоне прорыва трубы не прекращалось. Ведутся работы по ликвидации последствий прорыва трубы.