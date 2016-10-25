Трубу с горячей водой прорвало на проспекте Просвещения, 69, рядом с двумя детскими садами. Фонтан из-под земли и клубы пара зафиксировали очевидцы. По словам сотрудников пресс-службы ГУП "ТЭК СПБ", которые сообщили о случившемся Metro, пострадавших не было.

Сообщение об аварии поступило на оперативный телефон около 16:00 25 октября. Уже через 50 минут последствия локализовали. На время полного устранения причин аварии в двух жилых домах отключили горячую воду. Как уверяют сотрудники ГУП "ТЭК СПБ", в течение ближайшей ночи водоснабжение вернется в квартиры. В дошкольных учреждениях воду отключать не понадобилось.

По данным Яндекс. Карты, движение на момент 18:30 там частично затруднено, в основном с проспекта Просвещения на поворотах на Светлановский проспект и улицу Ольги Форш.

С наступлением отрицательных температур на улицах города участились прорывы труб и фонтаны кипятков. В конце прошлой недели на улице Бассейной произошел прорыв трубы. Автомобили, припаркованные неподалеку, были затоплены горячей водой, а движение - частично перекрыто. СКК на проспекте Юрия Гагарина стояло в клубах пара.

Утром того же дня, 21 октября, на перекрестке улиц Наличной и Новосмоленской около 3:45 утра прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщили, что вся улица стояла в клубах парах. Аварийные службы приехали около 4 утра, на устранение причин ЧП ушло не меньше двух часов.

