Ранним утром 9 декабря в Кировском районе Петербурга был выявлен дефект на трубопроводе ГВС диаметром 500 мм. В результате теплоноситель залил проезжую часть на площади 400 кв.м напротив дома 56 корп. 1 по проспекту Маршала Жукова. Сообщение о коммунальной аварии поступило в 06.30. Трубопровод находится в ведомстве ПАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Аварийная бригада уже прибыла на место прорыва трубы, провела локализацию и оградила опасный участок лентой. В районе прорыва трубы оказались несколько машин - видимых повреждений не обнаружено. Также не поступало сообщений о пострадавших.

Информация об отключенных потребителей уточняется.