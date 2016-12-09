Врачи продолжают бороться за жизни тяжело раненых детей в страшном ДТП под Ханты-Мансийском с участием автобуса и двух грузовиков.

Как сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска, накануне в институт нейрохирургии имени Бурденко самолётом МЧС было отправлено три ребёнка. Вместе с ними в столицу отправились их родители.

В отделении реанимации остались пять детей и один взрослых. Их состояние оценивается как тяжёлое. При этом из них двое детей дышат самостоятельно, остальные находятся на искусственной вентиляции лёгких.

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В профильных отделениях на лечении остаются пятеро детей и трое взрослых. Из средней степени тяжести за весь период лечения в стационарных отделениях шесть человек переведены в удовлетворительное состояние. Среди них два ребёнка.

Лучшие специалисты из Москвы сотрудничают с врачами ОКБ посредством видеоконференции. В частности, в пятницу в течение дня ожидается выход на прямую связь с Ханты-Мансийском профессора, члена-корреспондента РАН, главного детского хирурга Москвы Александра Разумовского. К консультациям присоединятся и специалисты из Санкт-Петербурга – ночным рейсом в Ханты-Мансийск прилетят два ведущих хирурга и анестезиолог Государственного педиатрического медицинского университета.

Авария на трассе Тюмень – Ханты–Мансийск 04.12

Вечером в воскресенье автобус с детьми попал в крупное ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В транспортное средство врезался грузовик, в результате автобус буквально разрезало пополам.

В ДТП погибло 12 человек. Всего в автобусе находилось 30 человек, 27 из них – несовершеннолетние.