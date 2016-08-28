В результате крупного пожара в московской промзоне на Алтуфьевском шоссе погибли 17 человек, опознание которых завершено, сообщает РИА Новости.
"Работа по опознанию погибших завершена", - приводит агентство слова министра иностранных дел Киргизии Эрлана Абдылдаева.
Установлено, что три жерты были гражданами РФ, они работали в типографии разнорабочими.
По данным МИД Киргизии, все остальные 14 погибших были женщинами от 18 до 45 лет. В больницах Москвы ещё остаются трое граждан Киргизии: одна девушка в тяжелом состоянии и двое мужчин, состояние которых оценивается как тяжелое, но стабильное.
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