В ноябре 2016 года в Петербурге произошло сразу несколько несчастных случаев с детьми. Подробнее о состоянии малышей рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Уточняется, что все дети воспитываются в благополучных семьях.

Два последних случая произошли в Петербурге 20 ноября. В Кировском районе 4-летняя девочка обварилась кипятком на кухне.

- Изначально сообщалось, что малышка вылила на себя воду из чайника, однако по сообщению инспектора районного ОДН, в действительности речь шла о кастрюле с кипятком, стоящей на плите, - рассказали в аппарате детского омбудсмена, - По информации сотрудников ДГБ №1 на Авангардной, у пострадавшей обожжено 20% тела, в том числе, пострадали лицо, шея и обе руки. Маленькая пациентка лежит в реанимации, будет решаться вопрос о необходимости проведения операции.

Еще один случай произошел на юго-востоке города. Годовалый малыш вылил на себя воду из чайника.

- По словам матери, ребенок потянул за шнур электрочайника и вылил на себя кипяток. Малыш также находится на лечении в ДГБ №1 на Авангардной. Ожоги составляют порядка 10% поверхности тела – задеты грудная клетка, живот, бедро. В ближайшее время ребенок останется под наблюдением медиков, - сообщается в отчете уполномоченного.

Еще один годовалый малыш лежит в больнице на Авангардной с ожогами 1-2 степени. Metro уже писало об этой истории, которая произошла еще 13 ноября. Мальчик, оставленный без присмотра во время купания в ванной, самостоятельно включил горячую воду и обварился. Сейчас лечением крохи занимаются медики.

Еще одного ребенка спасают в Педиатрической академии. Малыша доставили туда 16 ноября в тяжелом состоянии. Ребенок пострадал в результате возгорания бытового холодильника. Как сообщают представители районных социальных служб, ребенок находился под присмотром двух бабушек – пожилые женщины тоже пострадали и находятся на лечении в стационаре.

Как уточнили в аппарате обмудсмена, ноябрь ознаменовался и другими несчастными случаями с детьми. На Васильевском острове погиб 12-летний школьник, выпав из окна 11 этажа. Решение уйти из жизни ребенок, вероятнее всего, принял самостоятельно.

В Калининском районе 10 ноября тяжелые травмы получил 8-классник, выпавший с 6 этажа. Подростка прооперировали и поместили в реанимацию, где он находится до сих пор. Состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

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