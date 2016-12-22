Граффити с портретом старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии, появилось на трансформаторной будке в Металлострое. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Вечерний Металлострой".

Военнослужащий Сил специальных операций Вооружённых сил РФ Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года в боях за Пальмиру. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Портрет Прохоренко – последнее граффити, которое уличные художники планировали разместить на подстанции.

Первым в Металлострое появилось граффити с портретом убитого 16 октября 2016 года ополченца ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола.

В ноябре художники разместили рядом с портертом Моторолы изображение дагестанского лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками.