Аналитики портала Domofond.ru опросили более 22 тысяч жителей Петербурга, чтобы выяснить удовлетворенность качеством проживания в различных районах Петербурга. Качество жизни оценивалось по ряду критериев: безопасности, инфраструктуры для детей, чистоты, экологии, работы коммунальных служб, транспортной доступности, количества магазинов, а также мест для досуга и спорта. Средняя оценка по Петербургу составила 3,7 балла: в общем рейтинге 300 городов России Северная Столица заняла почетное 34 место. Самую низкую оценку петербуржцы поставили по критерию «качество работы коммунальных служб» - 3 балла.

Исследование показало, что самым комфортным для проживания районом стал курортный город Зеленогорск. Преимуществами Зеленогорска его жители считают «экологию, чистоту, прекрасные условия для маленьких детей», «тишину», «хвойный лес и свежий воздух». Район лидирует сразу по пяти критериям комфортности: чистоте, экологии, качеству работы коммунальных услуг, инфраструктуре для детей и транспортной доступности.

Кроме того, в тройку идеальных для жизни районов вошли Лахта-Ольгино и округ Звездное - второе и третье место соответственно. Жители Лахты довольны уборкой территорий, красотой и аккуратностью своего района, а также уровнем защищенности. Жители Фрунзенского района «округ Звездный» поставили своему месту проживания высокие баллы за доступность магазинов и инфраструктурных объектов для детей.

Кроме того, в топ-10 вошли 65 муниципальный округ (Приморский район), Парголово, Кронштадт, Петергоф, Гавань, Пушкин иЮнтолово. По критерию обеспеченности магазинами лидером среди районов Петербурга стал округ «Красненькая речка» в Кировском районе.

Аутсайдерами стали округ Екатерингофский в Адмиралтейском районе, Московские ворота и округ Народный в Невском районе. Округ Народный стал антилидером сразу по пяти критериям: безопасности; чистоте; транспортной доступности; обеспеченности инфраструктурными объектами для детей; возможности досуга и спорта. Самые низкие баллы по критерию «качество работы коммунальных служб», а также стоимости жизни и экологии получил Владимирский округ. Его жители жалуются на непролазную грязь и слякоть, а также обилие автотранспорта.