Треть россиян верит в магические способности колдунов и ведьм

По данным опроса ВЦИОМ, 36% склонны верить в реальность магии, 41% – не верит, а остальные 23% не смогли дать определённого ответа. При этом 27% из числа тех, кто верит, сталкивались с колдовством лично!

Я не удержался и тоже решил прикоснуться к волшебству.

– На меня, кажется, навели порчу! – сообщаю первой попавшейся по объявлению в Сети колдунье Марине Евгеньевне.

– На расстоянии я не могу сказать, нужно вас посмотреть, – отвечает колдунья. – Может, и нет ничего, но если, отведи господь, есть, то может понадобиться несколько сеансов.

Цена первого «диагностического» приёма – 3 тыс. рублей, а дальше как пойдёт... Кстати, за те же деньги мне пообещали, что порча перейдёт на того, кто её навёл. Но это не специально – карма так работает.

Звоню следующей колдунье.

– Вы любовный приворот можете сделать только между мужчиной и женщиной? Или можно между мужчинами? – спрашиваю девушку, называющую себя Арина Берегиня.

– Можно и между мужчинами... В вашем случае, – с пониманием в голосе говорит белый маг.

– Нет! Я не для себя! У меня два врага есть на работе, просто (нецензурное слово) какие-то, – жалуюсь Арине. – Можно сделать приворот, чтоб они влюбились друг в друга?

– С таким ко мне ещё не обращались, – после паузы говорит спец по белой магии. – Обычно просто геи ищут...

– У меня извращённый ум, – признаюсь я. – Так это возможно?

– Они гетеросексуальные? Это сложно. Я могу дать гарантию только процентов 70, не больше, – отвечает Арина.

Для проведения обряда гомосексуализации коллег меня попросили прислать их фото, имена и даты рождения. И, конечно, деньги. Не много – 50 тысяч рублей.

– Я хотел бы приворожить к себе девушку, – обращаюсь по следующему телефону. – Но не одну, а сразу трёх из нашего офиса! Одну я сам могу!

– А вы что, маг? – с иронией спрашивает девушка Анастасия, представившаяся секретарём госпожи Дубровской.

– Да что вы! Будь я магом, разве я бы ходил на работу?! – парирую я. – Только личное обаяние. А у вас самой, кстати, установлена защита от приворота?

Секретарь просит перезвонить через 20 минут – надо с начальством посоветоваться.

Начальство не только не отказало, но и передало, что сделает скидку на время Хеллоуина 15%, так как в такое время колдовать легче. И ещё небольшую скидку на мелкий опт – всё-таки сразу три девушки.

Исполнив личные мечты, я решил вмешаться в международную политику.

– Вы на любого человека можете порчу навести? – спрашиваю у колдуньи по имени Ведара.

– Да, но нужны волосы или ногти, или вещь... и фотография, – отвечает она.

– Есть только фото! Но это известный человек! Хиллари Клинтон!

– Зачем? – удивляется она.

– Вы что, телевизор не смотрите? – наступаю на колдунью. – Если её выберут – это же ужас!

– Это очень дорого!

– Миллионы долларов?

– Рублей...

Мы сошлись на пяти! Правда, у меня их нет... Сначала, видимо, нужен приворот на деньги...