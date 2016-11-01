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Обновлено : Сегодня 08:44
- Опубликовано : Сегодня 08:36

Треть россиян верит в магические способности колдунов и ведьм

  • Михаил Нешевец

Metro оценило ассортимент предлагаемых магами услуг

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По данным опроса ВЦИОМ, 36% склонны верить в реальность магии, 41% – не верит, а остальные 23% не смогли дать определённого ответа. При этом 27% из числа тех, кто верит, сталкивались с колдовством лично! 

Я не удержался и тоже решил прикоснуться к волшебству.

– На меня, кажется, навели порчу! – сообщаю первой попавшейся по объявлению в Сети колдунье Марине Евгеньевне. 

– На расстоянии я не могу сказать, нужно вас посмотреть, – отвечает колдунья. – Может, и нет ничего, но если, отведи господь, есть, то может понадобиться несколько сеансов. 

Цена первого «диагностического» приёма – 3 тыс. рублей, а дальше как пойдёт... Кстати, за те же деньги мне пообещали, что порча перейдёт на того, кто её навёл. Но это не специально – карма так работает. 

Звоню следующей колдунье. 

– Вы любовный приворот можете сделать только между мужчиной и женщиной? Или можно между мужчинами? – спрашиваю девушку, называющую себя Арина Берегиня. 

– Можно и между мужчинами... В вашем случае, – с пониманием в голосе говорит белый маг.

– Нет! Я не для себя!  У меня два врага есть на работе, просто (нецензурное слово) какие-то, – жалуюсь Арине. – Можно сделать приворот, чтоб они влюбились друг в друга? 

– С таким ко мне ещё не обращались, – после паузы говорит спец по белой магии. – Обычно просто геи ищут... 

– У меня извращённый ум, – признаюсь я.  – Так это возможно?

– Они гетеросексуальные? Это сложно. Я могу дать гарантию только процентов 70, не больше, – отвечает Арина. 

Для проведения обряда гомосексуализации коллег меня попросили прислать их фото, имена и даты рождения. И, конечно, деньги. Не много – 50 тысяч рублей. 

– Я хотел бы приворожить к себе девушку, – обращаюсь по следующему телефону. – Но не одну, а сразу трёх из нашего офиса! Одну я сам могу! 

– А вы что, маг? – с иронией спрашивает девушка Анастасия, представившаяся секретарём госпожи Дубровской.

– Да что вы! Будь я магом, разве я бы ходил на работу?! – парирую я. – Только личное обаяние. А у вас самой, кстати, установлена защита от приворота?

Секретарь просит перезвонить через 20 минут – надо с начальством посоветоваться. 

Начальство не только не отказало, но и передало, что сделает скидку на время Хеллоуина 15%, так как в такое время колдовать легче. И ещё небольшую скидку на мелкий опт – всё-таки сразу три девушки. 

Исполнив личные мечты, я решил вмешаться в международную политику. 

– Вы на любого человека можете порчу навести? – спрашиваю у колдуньи по имени Ведара.

– Да, но нужны волосы или ногти, или вещь... и фотография, – отвечает она. 

– Есть только фото! Но это известный человек! Хиллари Клинтон!

– Зачем? – удивляется она.

– Вы что, телевизор не смотрите? – наступаю на колдунью. – Если её выберут – это же ужас! 

– Это очень дорого! 

– Миллионы долларов? 

– Рублей... 

Мы сошлись на пяти! Правда, у меня их нет... Сначала, видимо, нужен приворот на деньги...

Цитата

Иван Ликонцев, аналитик ВЦИОМ

«Россияне относятся к колдовству негативно, но скорее склонны оправдывать тех, кто обращается к колдунам и знахарям».

 

                                                         Люди хотят верить 

Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член оргкомитета Премии имени Гарри Гудини  Александр Панчин

Очень сложно не верить в то, во что верили ваши предки – бабушки и дедушки, и в то, во что верит общество.  

«Маги» и «колдуны» этим пользуются, подтасовывая причины и следствия. Например, пришёл человек, просит помощи в поиске любви. Проводится обряд. Потом он находит себе девушку и считает, что эти события связаны. Ведь обряд был красочным и он за него заплатил. 

В конечном итоге всё сводится к тому, что человек не задумывается над тем, почему он верит в то, во что он верит. В таких вопросах люди склонны оперировать эмоциями, а не научными фактами.

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