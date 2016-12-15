Выставка в Третьяковской галерее вызвала небывалый ажиотаж. Все дело в том, что с 28 ноября там представлены "Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".

Как сообщают СМИ, все билеты до конца декабря были проданы довольно давно. Но в продажу с 15 декабря поступили контрамарки: Третьяковской галерея, чтобы избежать спекуляции, ввела новые правила. На выставку можно было попасть по именным билетам, а также по заранее купленным, а не по живой очереди.

За именными билетами на январь хлынул поток любителей искусства - в кассы реальные и виртуальные. Результатом стали давки в галерею. А официальный сайт Третьяковки и вовсе "рухнул".

Посетители выкладывали фото и видео длинных очередей и делились впечатлениями в социальных сетях.

- С самого утра в Москве - переполох! Вновь открыта продажа билетов на экспозицию "Шедевры Пинатеки Ватикана". Каждые пять минут по радио призывают граждан не покупать билеты у спекулянтов, тем самым побуждая к их покупке именно у них! Запретный плод всегда сладок, а очередь вдоль всего Лаврушенского переулка в десятиградусный мороз заставляет искать глазами спекулянтов. С трудом припарковавшись за пару километров до Третьяковки, вприпрыжку бежала, и мысли такие в голове: "Хоть бы встретить спекулянтов"! Спекулянты меня сами нашли, встретили и сопроводили в музей!

- 1-й день продаж на январь: 5 часов и будет моим именной билет.

Восстановить онлайн-продажу удалось лишь через несколько часов. Но за это время все билеты до конца января были уже проданы.