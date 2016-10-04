Трейлер фильма, снятого по первому российскому комиксу "Майор Гром" опубликовала компания BUBBLE studios.

Серия комиксов, выходящая в России с 2012 года, повествует о приключениях следователя из Петербурга Игоря Грома. Герой стал популярен не только в России, но и за рубежом. С 2015 года комикс выходит на английском языке.

- Игорь Гром – опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути, - так описан главный герой на сайте компании BUBBLE, выпускающей комикс.

Фильм, премьера которого намечена на декабрь, будет, по данным GameBomb, короткометражным. За 25 минут картина познакомит зрителей со способностями главного героя. Действие в фильме разворачивается до начала событий, описанных в комиксе.

Роль майора Грома досталась Александру Горбатову. Его герой встретиться лицом к лицу с четырьмя вооруженными грабителями в исполнении Антона Кузнецова, Данила Якушева, Ивана Фоминова и Ойселя Море.

Компания BUBBLE создает комиксы о русских супергероях "Время Ворона","Бесобой", "Инок", "Красная фурия", "Экслибриум", "Метеора".

Во вторник, 4 октября, вышел очередной, 48-й по счету выпуск "Майора Грома".