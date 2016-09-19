Сборная Россия по хоккею 20 сентября 2016 года проведёт свой второй матч на Кубке Мира против команды молодых звёзд Северной Америки. Эта команда составлена из игроков не старше 23 лет. Матч ожидается российскими болельщиками с большим нетерпением, так как первую игру на турнире подопечные Знарка проиграли шведам со счётом 1:2.

Игру Северная Америка - Россия покажет Первый канал, прямая трансляция начнётся в 3:00 по московскому времени. Время было известно заранее, когда формировалась сетка турнира. Состав сборной России может претерпеть изменения в плане расстановки по звеньям.

Матч Северная Америка – Россия 20.09.2016, трансляция

Матч Северная Америка – Россия 20 сентября 2016 года может как подвести черту под выступлением команды Знарка на Кубке Мира, так и дать надежду на хороший результат. Дело в том, что турнир очень быстрый, на групповом этапе всего три игры. Одну из них россияне уже проиграли, если уступить во второй - о выходе в плей-офф можно будет забыть.

Сборная молодых звёзд Северной Америки, напротив, в случае победы может досрочно оформить путёвку в полуфинал: первую игру молодые хоккеисты выиграли у финнов. Финляндия и Канада также сыграют 20 сентября со шведами.

Матч Северная Америка - Россия 20.09.2016, прогноз

Свой прогноз на игру Северная Америка – Россия 20 сентября уже дал нападающий россиян Никита Кучеров.

– Все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся. Постараемся забыть то, что произошло вчера и будем готовы к североамериканцам, – сказал Кучеров журналистам. – Наш ближайший соперник сильнее, чем любой клуб НХЛ. Там собраны лучшие молодые игроки лиги, видно, какой у них потенциал и мастерство. Если мы будем держаться своей системы, то все должно быть нормально.

Северная Америка - Россия 20.09.2016. Ставки на матч

Букмекеры верят в победу команды Олега Знарка: ставки на выигрыш "красной машины" начинаются с 1.92. Ставка на ничью в основное время - 4.84. На победу сборной Северной Америки – 3.28.