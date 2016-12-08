Трансгендера Альбину Матюнину выпустили из СИЗО в Новочеркасске. Об этом Metro рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. Произошло это 2 декабря - на основании решения суда. Она поставлена на учет в уголовно-исполнительной инспекции по Аксайскому району (Ростовская область).

- В СИЗО-3 города Новочеркасска Альбина Матюнина провела почти месяц, жалоб на содержание не поступало. Ей было обеспечено безопасное содержание, медосмотр. Так как у Альбины Матюниной особый статус, она содержалась в отдельной камере. Самое главное - она никогда не была в мужском СИЗО! У нас следственный изолятор, в котором содержатся и мужчины - в отдельных камерах, и женщины - в отдельных, и подростки, - пояснил Metro специалист пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области.

Также, как рассказали сотрудники ведомства, трансгендеру Альбине Матюниной грозила колония-поселение. Однако суд отменил предыдущее решение, вернув условный срок на два года.

Напомним, в 2011 году тогда еще Алексея Матюнина городской суд Ростовской области приговорил к двум годам условного заключения за кражу из кассы магазина 1 800 рублей. В 2013 году Матюнин вместе со своим братом-близнецом Александром, как сообщают СМИ, решили сменить пол. Они стали Альбиной и Евой, уехали в Москву, где в 2013 году Алексей (Альбина) установил импланты груди и готовился к окончательной смене пола. В столице трансгендеры нашли работу - Альбина стала фотографировать, а Ева - занялась визажем.

В это время трансгендер Альбина Матюнина была объявлена в федеральный розыск, так как не появлялась в Ростовской области по месту прописки в службе УФСИН. В 2013 году Матюнину задержали в отделении УФМС при получении паспорта.

После этого Альбину Матюнину отправили в московское СИЗО-4, затем в ростовское СИЗО-1, а затем — в изолятор в Новочеркасске. Всего она пробыла под стражей чуть меньше месяца - c 10 ноября по 2 декабря.

Однако как пишет "Дождь" со ссылкой на адвоката Матюниной - Ольгу Бадялян, уголовное дело в отношении её подзащитной прекращено. А в декабре трансгендер Альбина Матюнина получит паспорт на новое имя.