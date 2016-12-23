Вечером в пятницу, 23 декабря, в Калининском районе города во время движения по Проспекту просвещения задымился трамвай. Сообщение спасателям поступило в 18.09. Пассажиры покинули самостоятельно электротранспорт, пострадавших нет.

- За перекрестком Просвещения и Брянцева загорелся трамвай, - рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Пострадавших нет. Пробки пока нет.

Трамвай маршрута №100 сотрудники МЧС тушили напротив дома 78 по проспекту Просвещения.

- В трамвае происходило тление проводки, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Тление было ликвидировано в 18.42.