ДТП с маршруткой и трамваем случилось утром в пятницу, 13 января, в Петербурге, на проспекте Науки, у дрома №50. Как сообщают очевидцы, столкнулись автобус средней вместимости, курсирующий по маршруту №284, и трамвай. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место аварии прибыла скорая помощь.

"Трамвай столкнулся с маршруткой на Науки 50, есть пострадавшие", - сообщают в соцсетях свидетели аварии, - Я сидел около водителя. Весь удар пришелся в мою часть. Радуюсь, что не вылетел через лобовое".

По предварительным данным, водитель маршрутки не пропустил трамвай. В блогах появились свидетельства очевдицев ДТП.

"Маршруточник знатно впечатался, скорость была приличная. А ведь трамвай даже дальний включил при повороте, не помогло... маршрутка мордой весь трамвай прочертила", - пишут блогеры.

Уточняется, что в ДТП с трамваем пострадала женщина. У нее травмы спины - пассажирку госпитализировали.