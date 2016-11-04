Днём 4 ноября прохожие стали очевидцами, как по улице ехал горящий трамвай. Открытое пламя было на крыше электротранспорта. Фото горящего трамвая очевидцы выложили в паблик "ДТП и ЧП / Петербург" в пятницу.

- На пересечении Большой Пороховской и Среднеохтинского проспекта, - подписали фото свидетели ЧП. - Будьте осторожны, движение ограничено. Горит трамвай.

Как уточнили Мetro в пресс-службе "Горэлектротранса", сообщение о возгорании на крыше трамвая им поступило в 13.30. К транспорту оперативно подъехала пожарная машина.

- Трамвай следовал по маршруту №23 в тот момент, когда произошло возгорание, - рассказали Metro в пресс-службе. - В трамвае находились пассажиры - их эвакуировали. Пострадавших нет. Движение электротранспорта на данном участке было восстановлено уже в 14.05.

Причины возгорания предстоит установить комиссии.