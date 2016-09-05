Предприятия Петербурга переходят на осенне-зимний режим работы. Горэлектротранс также начинает функционировать в условиях холодного сезона. В связи с этим троллейбусы и трамваи в Петербурге начали мыть чаще, сообщили в пресс-службе ГУП.

- С учётом понижения температуры, участившихся осадков, листопада, состояние транспортной инфраструктуры и техники в межсезонье находится под особым контролем, - рассказали Metro в пресс-службе "Горэлектротранса", - По технологии, сначала у троллейбусов и трамваев моют кузов на щёточных автомойках, при необходимости его дополнительно промывают из шланга, затем следует влажная уборка салона. На полную помывку одной машины требуется всего около 15-20 минут.

В ГУП отмечают, что за последние пять лет в Горэлектротрансе появилось 13 новых моечных комплексов. При этом в депо Трамвайного парка №8 установили сразу три современных мойки, ещё две – на обеих площадках Троллейбусного парка № 3. Всего же чистоту подвижного состава обеспечивают на предприятии 22 моечных комплекса, расположенных в депо. В летний период также задействуют 7 уличных моек для трамваев.