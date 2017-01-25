Президент Трамп готов подписать указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Ожидается, что это будет первый из нескольких документов, направленных на усиление национальной безопасности. Следующим шагом должно стать введение серьезных ограничений на въезд беженцев, а также полный запрет на въезд выходцев из таких стран как Сирия, Ирак, Иран и прочих, которые попадают под категорию “склонных к террору”. Обо всём этом стало известно из анонимных источников в окружении Трампа, сообщает NYT.

Metro специально связалось с экспертом Международного дискуссионного клуба “Валдай”, директором Центра военно-политического анализа в Гудзонском институте Ричардом Вайцем, чтобы узнать его мнение по теме.

Сможет ли Трамп воплотить в жизнь свои планы?

Что-то из перечисленного он может самостоятельно. Но на все новые траты – такие, как финансирование постройки стены на границе с Мексикой – ему необходимо одобрение Конгресса. Также ему может помешать Верховный суд, если его инициативы будут признаны неконституциональными.

Если начнется постройка стены, изменятся ли американо-мексиканские отношения?

В случае начала строительства, отношения ухудшаться. По крайней мере на какое-то время точно.

Как реагируют американцы на последние политические шаги Трампа?

Многие поддерживают его политику, но также существует широкая прослойка населения, которой его действия не по нраву. Так что вполне возможно, что мы скоро увидим новые массовые протесты.

С мнением американского коллеги согласен и российский эксперт, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергий Кислицын.

– Что касается строительства стены, то это было прописано в Республиканская платформе, которая была принята еще до выборов, в июле 2016 года. Значит, республиканцы поддержат Трампа с этой инициативой, – объяснил Metro научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын. – Вопрос в финансировании. На функционирование уж существующих участков уходит много средств. Поэтому строительство их продолжения значительно ударит по госбюджету США.

Говоря о намерениях Трампа ввести жёсткую миграционную политику в отношении выходцев с Ближнего Востока, то, по мнению эксперта, «на данном этапе он может только затормозить процесс выдачи виз, но не внести изменения в законодательство – это уже другой процесс, длительный и трудный».