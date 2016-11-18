В Сети набирает популярность новый флэшмоб под хэштегом #TrumpsComingChallenge.

Его суть заключается в том, что в ничего не подозревающую топу вбегает человек и кричит: "Трамп идёт!". После этого все начинают паниковать и разбегаться в разные стороны или же просто падать в обморок.

При этом, как сообщают СМИ прототипом TrumpsComingChallenge стал другой флэшмоб под названием AndysComing. Этот флешмоб был посвящён мультфильму "История игрушек", где игрушки застывали всякий раз, когда в комнату входил их хозяин — мальчик Энди.