Дональд Трамп и его конкурент на предстоящих выборах Хиллари Клинтон ответили на вопросы военных ветеранов. Кандидат от республиканской партии сказал, что президент России "был намного лучшим лидером, чем наш президент (Обама - прим.ред.)", сообщает BBC.

Эти слова были сказаны в тот же день, когда глава Пентагона обвинил Россию в создании глобальной нестабильности.

Трамп и Клинтон отвечали на вопросы примерно полчаса. На уточняющий вопрос журналиста NBC Трамп сказал: "У Путина 82-процентный рейтинг одобрения. Думаю, если он называет меня блестящим, то я принимаю этот комплимент".

Он также сказал, что Путин имеет "большой контроль над своей страной".