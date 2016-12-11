Избранный президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" заявления ФБР о вмешательстве России в выборы в США, сообщает Fox News.

— Это всего лишь очередное оправдание. Я не верю в это, — сказал Трамп, — Каждую неделю появляются новые оправдания. Как вы знаете, мы одержали внушительную победу в Коллегии выборщиков.

Трамп отверг обвинения, при этом поразмыслив на тему кибератак:

— Никто реально не знает, а компьютерные взломы очень интересны. Если вы не поймали хакера прямо во время взлома, то уже и не поймаете. У них нет никакой идеи, кто это мог быть, русские, китайцы или кто-то ещё. Это мог сделать кто угодно и откуда угодно, сидя у себя в постели, — добавил Трамп.

Ранее в издании The Washington Post появилась информация о том, что у ФБР есть данные о влиянии России на прошедшие в США выборы с целью помочь Трампу одержать победу.

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