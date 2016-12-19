Трамп ответил на призывы его противников к выборщикам

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал обращения своих противников к выборщикам с призывом не голосовать за него.
— Если бы многие сторонники вели себя так же и угрожали людям как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и называли ужасными словами, — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.
Отметим, что ранее со стороны противников Трампа начали звучать призывы к выборщикам, в которых они склоняют их не голосовать за избранного президента, даже несмотря на то, что это может нарушить закон в ряде штатов. Кроме того, некоторые выборщики заявляли о том, что в их сторону обращались не просто с просьбами, а со смертельными угрозами, сообщает New York Post.
19 декабря в США 538 членов Коллегии выборщиков должны проголосовать за кандидатов, исходя из результатов прошедшего голосования в тех или иных штатах. Если выборщики будут следовать этому правилу, то голосование должно стать формальностью и окончательно утвердить победу Дональда Трампа.
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