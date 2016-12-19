Трамп ответил на призывы его противников к выборщикам

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал обращения своих противников к выборщикам с призывом не голосовать за него.

— Если бы многие сторонники вели себя так же и угрожали людям как те, кто проиграл выборы, их бы презирали и называли ужасными словами, — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.