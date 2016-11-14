Избранный президент США Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы вернуться к одному из своих обещаний, которое он дал во время предвыборной гонки, а именно – назначить специального прокурора для расследования дела Хиллари Клинтон, сообщает CBS News.

В тоже время миллиардер отметил, что сейчас у него масса других более важных вопросов, в частности, ему нужно сначала разобраться с ситуацией вокруг рабочих мест и решить проблему нелегальной миграции.

Рассуждая о возможности тюремного срока для Клинтон, республиканец отметил, что хотя Клинтон и совершила большую ошибку, у него нет желания из-за этого вредить её семье.

"Они очень хорошие люди", — высказался политик.

Напомним, что скандал, связанный с использованием Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки на посту главы Госдепа, разразился в марте прошлого года. По этому поводу было проведено расследование, в результате которого глава ФБР заявил, что сотрудники бюро не нашли оснований для предъявления обвинений бывшему госсекретарю.

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