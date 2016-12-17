Дональд Трамп рассматривает кандидатуру голливудского актёра Сильвестра Сталлоне на должность главы американского Национального фонда поддержки искусств, сообщает Fox News.

По информации источников телеканала в переходном штабе Трампа, избранный президент США считает, что Сталлоне, известный в основном благодаря ролям в боевиках, на посту главы фонда сможет сделать искусство "вновь великим".

Окончательное решение ещё не принято, но Трамп "очень высокого мнения" о знаменитом актёре, уточнил источник, подчеркнув, что Сталлоне является давним другом избранного президента США.

В случае, если пост действительно предложат Сталлоне и он согласится, кандидатуру 70-летнего актёра должен будет утвердить Конгресс.

Национальный фонд поддержки искусств – это независимое агентство, учреждённое по указу Конгресса США в 1965 году с целью поддержки и финансирования проектов в сфере искусства и гуманитарных наук.

Как отмечает телеканал, Сильвестр Сталлоне положительно отзывался о Дональде Трампе и упоминал о желании заняться политической карьерой по примеру своего коллеги Арнольда Шварценеггера, ставшего губернатором штата Калифорния в 2003 году.