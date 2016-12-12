Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении сделать бывшего главу Корпуса морской пехоты США Джона Келли министром внутренней безопасности, сообщает The Hill.

— Генерал Джон Келли отдал множество лет военной службе и борьбе с угрозами терроризма в границах нашей страны. Это делает его идеальным выбором для службы на посту министра внутренней безопасности, — заявил Трамп в обращении.

— Его кандидатура прекрасно подходит для того, чтобы возглавить миссии по противоборству нелегальной миграции и по защите наших границ, — добавил Трамп.

Келли курировал военные операции сил США в Центральной и Южной Америке и в Карибском бассейне в качестве командующего. Также он принимал участие в боевых действиях в Ираке. Всего он отдал службе более 45 лет.

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