Режиссёр Кирилл Серебренников на своей странице в Facebook прокомментировал ужасную трагедию, которая произошла 14 ноября в селе Струги Красные Псковской области.

"Как мне жалко этих влюблённых несчастных детей!!! ... Их убили. Любовь убили", – написал режиссёр в соцсети.

Напомним, по официальной версии 15-летние Денис Муравьев и Катя Власова поссорились с родителями и, спрятавшись на даче, обстреляли прибывшую туда полицейскую машину. Переговоры с полицией длились два часа и закончились штурмом дома. Школьников в нём нашли уже мёртвыми с огнестрельными ранениями.

Гибель псковских школьников наделала много шума в Сети. Основные вопросы звучат в адрес стражей порядка, которые, по мнению многих пользователей, не должны были штурмовать подростков, ведь никаких заложников не было. Следующий вопрос касается переговоров: почему они были такими короткими и почему не дали положительного результата.

Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова опровергла сообщения о том, что дети были из неблагополучных семей. И заявила, что школьники, покончившие жизнь самоубийством после обстрела полицейских, проявили подростковую "демонстративность поведения", передаёт ТАСС.

Юноша и его девушка находились на даче, которая принадлежала отчиму девушки. Ему же принадлежало оружие, которое дети достали, раскурочив один сейф. Полицейские приехали к дому в поисках парня, несколько дней не ночевавшего дома.

Видео, как застрелились подростки из Пскова: Параллельно Денис и Катя вели онлайн-трансляцию в Periscope. На видео они курят, выпивают спиртное, периодически отвечают на вопросы сверстников и бравируют своим поведением. Молодой человек признаётся, что ранил в бедро мать девушки, убил двух собак, прострелил окно в бане и у соседей и считает, что нет смысла возвращаться, так как придется за всё это платить. Но в то же время школьники говорят, что у них нет оружия – его забрала мать юноши – и что полицейские им дали время "подумать". "Покончить с собой не можем, и это не выход", – заявляют подростки.

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, рассказал Business FM, что местные журналисты всё ещё продолжают выяснять подробности самого штурма.

"Погибли дети до или уже после штурма? У нас есть информация, что на месте в том числе работали психологи, но они не нашли взаимопонимания с правоохранительными органами по поводу штурма. Они пытались с ними беседовать и как можно дольше протянуть время и как-то решить эту ситуацию", – рассказал Камалягин.

А вот вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов заявил, что переговоры с подростками следовало продолжать, даже если бы они длились месяц.

Алексей Филатов: "Я думаю, что расследование будет громким, надо обязательно именно увидеть предысторию общения этих подростков, чем была вызвана такая, я считаю, неоправданная ни в коей мере агрессия на сотрудников МВД. Мы видим, что были начаты переговоры, кто-то из родителей присутствовал, и по непонятным мне причинам переговоры были закончены, было решение штурмовать или войти вооруженным людям в этот дом... Вряд ли были использованы все возможности переговорного процесса с этими молодыми людьми. Если нужно, эти переговоры надо было вести час, два, сутки, двое, трое, да хоть целый месяц. Если эти переговоры шли и была возможность общаться, никакого штурма в данной ситуации не должно быть, потому что не было угрозы ни жизни заложников, ни жизни каких-то других людей. Здесь все должно было решаться только переговорами. Я сам смотрел кадры, мне почему-то показалось, что или парень был не очень обучен мастерству стрельбы, или же он специально стрелял поверх машины. Видно, что два выстрела он провел не в машину, не в живого человека, а, так скажем, на испуг, стрелял сверху".

Детский омбудсмен заявила журналистам, что к гибели подростков привело "беспрецедентное стечение обстоятельств: тут и алкоголь, и ссоры, и подростковый возраст, и провокации со стороны подростковой субкультуры, эти подбадривания в Интернете, которые они читали".

А детский психолог Института возрастной психологии Ольга Осипова считает, что у детей были особенности поведения похожие на какие-то психотические вещи.

"Их может так разнести, потому что, конечно, идет вся перестройка организма, они вылетают. Нормальной уравновешенности у них нет, а плюс еще влияние алкоголя, они вдвоем, да еще зрители. Они прямо героями себя чувствовали. Вообще это как раз возраст, когда авторитет родителей уходит далеко-далеко, авторитетами становятся сверстники", – рассказала Осипова.

Спустя два дня после трагедии в Сети появляется всё больше мнений о том, что за всей этой жуткой историей скрывается лишь "истории двух несчастных 15-летних детей", "сбежавших из дома подростков – девочку, которую колотит дома отчим-силовик и третирует обезумевшая мать, и паренька, который ради этой девочки готов на всё".

Напомним, следственное управление СК по Псковской области возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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