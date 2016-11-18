По версии следствия, подростки из Пскова Денис и Катя застрелились, либо один из них выстрелил в другого, а потом – в себя. Но вопросы остаются. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к прокурору Псковской области в связи с трагедией в посёлке Струги Красные.

Подростки, Псков

Как сообщает сайт детского омбудсмена, Кузнецова просит дать правовую оценку работе органов системы профилактики правонарушений, а также установить обстоятельства, которые способствовали трагическому происшествию. Анна Кузнецова добавила, что планирует также обсудить этот вопрос с главой МВД России в ближайшее время.

"В этом деле пока рано ставить точку, – говорит Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка. – Мы хотим получить ответ на вопрос о нескоординированности действий в регионе, почему к переговорам не привлекались психологи и детские специалисты? Почему с подростками не общались по всем доступным каналам коммуникации? Псковская трагедия показала, что сегодня необходимо чётко проработать механизм реагирования в подобных случаях. Если речь идёт о ЧП с участием детей (особенно при попытках совершить самоубийство), необходимо привлекать детских психологов, уметь вести переговоры, в том числе посредством социальных сетей, использовать все возможности для спасения детской жизни".

Гибель подростков, хроника трагедии

14 ноября в одном из частных домов Псковской области забаррикадировались двое 15-летних школьников, ранее сбежавших от родителей. Когда их обнаружили полицейские, подростки открыли по ним огонь. По последней информации, ситуация развивалась в течение 5 часов. Подростки выкладывали информацию о происходящем в социальные сети (Вконтакте, Instagram) и несколько раз устраивали online-трансляцию в Periscope.

Следствие считает, что двое псковских школьников, открывших огонь по полиции, могли покончить с собой. Кроме этого, допускается версия о том, что один из них убил другого, а затем себя. Об этом сообщил "Дождю" пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета по Псковской области Антон Доброхотов.

"Это могло быть как самоубийство, так и убийство, совершённое одним из подростков другого с последующим самоубийством. Безусловно, отрабатываются все обстоятельства произошедшего", — заявил он.

Доброхотов добавил, что в рамках расследования "для полноты картины" обследовано в том числе оружие сотрудников полиции, которые находились в районе инцидента.

Денис Муравьёв и Катя Власова, похороны

В Интернете появилось видео с похорон Дениса. На похороны пришло много людей, желающих проводить подростка в последний путь. По похоронам Кати Власовой информации нет.