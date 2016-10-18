На Сенной площади завершился снос нелегальных торговых павильонов. Список адресов, по которым отправятся техника и рабочие дальше, власти пока не оглашают. Но, изучив сведения Росреестра, "Фонтанка" составила список ларьков, которые может в ближайшее время ждать "ночь длинных ковшей".

Угроза полного сноса, пишет издание, нависла над крытым рынком у станции метро "Проспект Ветеранов". Судя по информации Росреестра, ларьки и салоны сотовой связи уже более 4 лет работают нелегально. Сроки аренды участков истекли в 2012-2013 годах.

Кроме того, снос может ожидать цветочные лавки у станции "Автово" и торговые павильоны у метро "Лесная". Сроки аренды этих участков также истекли в 2010 и 2013 году соответственно.

Павильоны напротив станции метро "Ломоносовская", вдоль переулка Матюшенко, тоже давно работают нелегально, как и небольшой крытый рынок у "Московских ворот".

У других станций метро могут снести только часть павильонов, так как некоторые постройки работают легально. К примеру, рядом с "Парком Победы", на углу Бассейной и Московского проспекта, договор аренды участков, переданных "Ассоциации предпринимателей "Парк", истек еще летом 2016 года. А участки, арендованные ООО "Яблоко", используются вполне легально. Срок их аренды истечет только в конце этого десятилетия.

Похожая ситуация складывается у станции метро "Проспект Просвещения". Павильоны на проспекте Энгельса по другую сторону от метро расположены на участках, срок аренды которых истекает только через 4 года. А вот торговую точку на углу Энгельса и Просвещения придется, по решению Арбитражного суда, частично демонтировать, поскольку она заходит в зону газораспределительных сетей. Также частично придется зачищать и знаменитый рынок на "Удельной" за железнодорожными путями.

Пока это лишь предположения. Где конкретно будут сносить ларьки в дальнейшем, еще неизвестно. Тем не менее, отмечает "Фонтанка", 1 октября губернатор Георгий Полтавченко в кулуарах Сочинского экономического форума сказал: "Все, что незаконно стоит, будет убрано".