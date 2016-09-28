В Томске лестница возле клиники "Центра семейной медицины" стала причиной конфликта местного активиста Алексея Шпомера и сотрудников медицинского учреждения. По мнению мужчины, недавно перекрашенная лестница возле здания клиники является средством пропаганды ЛГБТ-сообщества, так как она раскрашена в цвета, напоминающие те, которые используют в свой символике представители нетрадиционной ориентации.

В связи с данной ситуацией Шпомер написал обращение к мэру Ивану Кляйну с просьбой вернуть лестнице изначальный вид, а с теми, кто её раскрасил, разобраться в рамках закона.

-Я шёл получать посылку на "Главпочте" и когда шел туда, то увидел издалека флаг ЛГБТ сообщества, – рассказал он Metro. –Это меня возмутило. Придя домой, я, будучи блогером, провел мониторинг Интернет-пространства города и выяснил суть проблемы. Все это показалось мне странным: центр города, грязь, потом какие-то люди сами моют. Но это еще ладно, главное – они самовольным образом, не согласовав свои действия, раскрасили лестницу в цвета флага ЛГБТ. Поэтому я, как известный в городе общественник, написал обращение к мэру. Надеюсь меры будут приняты.

Многие пользователи и сами сотрудники медицинского учреждения отметили, что лестница даже не повторяет цвет флага ЛГБТ, так как он состоит из шести продольных полос, а томская "радужная" лестница покрашена в семь цветов, среди которых есть сливовый и голубой.

-Издалека на городском ландшафте первое впечатление от художества толком не разберешь. Разве будет кто-то вглядываться и пересчитывать цвета? Это нелепая отговорка со стороны нарушителей порядка, самовольных раскрасчиков, - заявил Шпомер, отметив, что не против использования цветов радуги, но при условии, что это согласовано с соответствующими инстанциями.

В свою очередь сотрудник пиар-отдела ЦСМ Дмитрий Миханошин отметил Metro, что вся эта история для него дикость и никто не стремился что-либо пропагандировать и какого-то двойного подтекста в раскрашенной лестнице нет.

-Мы не ставили свой целью сделать пиар или какое-то заявление. Мы просто хотели навести порядок в своём закутке, приусадебном хозяйстве, так сказать. Эта лестница и стена находятся перед нашим фасадом. Стена была исписана гадостями и страшными граффити, а на лестнице часто собирались непристойные компании, гадили и создавали там настоящую свалку. Поэтому и было принято решение облагородить это место и провести такой вот субботник. Макет рисунка у меня родился благодаря дочери. Она часто рисует радугу и говорит: "Таким мир будет краше, потому что радуга украшает мир". Вот и всё. А цвета — какие в магазине были, такие и купили. Цвета даже не совпадают с радужным флагом, – заявил он.

Миханошин добавил, что, услышав о том, что на них написали жалобу и то, что активист смог усмотреть в раскрашенной лестнице, его сильно удивило, учитывая тот факт, что он вообще никак не связан с идеями ЛГБТ.

-Эта претензия нас удивила очень сильно. Я не знаю, как относиться к таким высказываниям или людям. Я сам семьянин и мне всё это претит, так как я сторонник классических отношений, я хожу церковь. Так что я не сторонник пропаганды таких идей сексуальных меньшинств и у нас не было цели, о которой говорится, не было даже мысли об этом. Мы были очень сильно удивлены в связи с произошедшим, но человек просто нас не слушал, - рассказал он.

По поводу того, что покраска и уборка ни с кем не была согласована сотрудник ЦСМ отметил, что эта территория входит в их юрисдикцию и каждый собственник, должен следить за своим приусадебным хозяйством. Они просто хотели держать это место в надлежащем виде и сделать территорию чище и красивее.

Председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго объяснил Metro, что шансов на то, что кто-то накажет сотрудников ЦСМ практически нет, так как у ЛГБТ-сообщества нет никаких официальных символов.

-Если кому-то цвета радуги кажутся пропагандой гомосексуализма, то это случай не юридический, а клинический. Ни в одном государстве мира ЛГБТ-сообщество не патентовало в качестве своего официального знака подобную цветовую гамму, а из этого следует, что любые попытки привлечь к ответственности за пропаганду гомосексуализма в данном конкретном случае будут юридически ничтожны. Хотя, конечно же, в условиях повальной запретительной истерии я не могу исключить попыток каких-либо чиновников или правоохранителей попытаться привлечь к ответственности тех, кто разрисовал лестницу, - заключил он.