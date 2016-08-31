В Испании прошло одно из самых красочных и весёлых мероприятий года – Томатина. По традиции, этот праздник проводится в городе Буньоль в конце августа, и этот год не стал исключением.

Тысячи туристов со всего света пытаются приехать в испанский городок, чтобы принять участие в сражениях, главным метательным оружием которых являются помидоры. Как сообщает AFP, в этом году во время Томатины были уничтожены около 160 тонн томатов, которые доставили в город к празднику шесть грузовиков.

Стоит ли говорить, что уже через час битвы все "снаряды" были израсходованы, участники сражения покрыты ровным слоем раздавленных томатов, а улицы города Буньоль полностью окрашены в красный цвет.



