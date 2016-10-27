Голливудский актёр Том Круз не видел свою 10-летнюю дочь Сури больше года, сообщает Daily Mail.

Круз был очень занят карьерой, поэтому встретиться с Сури ему все никак не удавалось.

Как сообщают СМИ, воссоединение состоялось в конце июня - актёр провёл с дочерью несколько дней в Британии. Компанию им составляла некая британка, новая возлюбленная актера.

Сури Круз - первая биологическая дочь актера от третьего брака с актрисой Кэти Холмс.

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