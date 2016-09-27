Совершая пробежку в Центральном парке Нью-Йорка, известный голливудский актер Том Хэнкс увидел фотографировавшихся молодоженов Райана и Элизабет. Он решил сделать счастливой парочке сюрприз.

Хэнкс прервал пробежку и подошел к молодоженам, чтобы поприветствовать их.

«Съемка была в самом разгаре, когда он просто подошел и представился: «Привет, я Том Хэнкс», - поделилась с The New York Post своими впечатлениями от встречи со знаменитостью фотограф Мэг Миллер.

Она также добавила, что ее очень тронула искренность 60-летнего актера.

Миллер выложила в Instagram фотографии, на которых Хэнкс целует руку невесте, приветствует жениха и делает селфи с ошеломленными Элизабет и Райаном.

Том Хэнкс также выложил фото с молодоженами в свой Instagram, поздравив пару и пожелав ей счастья.

Актер довольно активно пользуется соцсетями. Год назад он использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы вернуть потерянный студенческий билет девушке Лорен из Университета Фордхем. Он сфотографировал найденный в парке билет и разместил его фото в своем аккаунте в Twitter, написав, что готов его вернуть. Уже через несколько часов хозяйка билета связалась с Хэнксом.