Знаменитый американский дизайнер и режиссёр Том Форд объяснил, почему отказался одевать супругу будущего президента США Меланью Трамп, сообщает ABC News.

Форд рассказал, что несколько лет назад ему поступило предложение быть дизайнером Меланьи Трамп, но он ответил отказом, так как она "не обязательно его типажа".

Форд отметил, что расстроен поражением Хиллари Клинтон, а также заявил, что отказал бы в предоставлении своих услуг Меланье Трамп снова, поступи ему аналогичное предложение сейчас.

— Даже если бы победила Хиллари, ей не стоило бы носить мою одежду. Она слишком дорогая. И я не подразумеваю ничего плохого, — добавил Форд.

При этом дизайнер сказал, что однажды одевал Мишель Обаму.

— Это произошло, когда она была приглашена в Букингемский дворец на обед с королевой Великобритании. Я считаю, что это было уместно, так как я жил в Лондоне. Это было для меня честью, — поделился Форд.

Напомним, что знаменитый модельер Томми Хилфигер сказал, что одевать Меланью Трамп — большая честь для любого модельера, при этом дизайнер Мишель Обамы Софи Телле отказалась предоставлять свои услуги будущей первой леди США.

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