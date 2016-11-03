Те люди, которые считают, что Хеллоуин это скорее праздник для взрослых, чем для детей, могут стоя поаплодировать жительнице штата Нью-Йорк. Упитанная американка решила показать, кто хозяин на районе, и украла все конфеты с крыльца одного из домов, сообщает Daily Mail.

Преступление, возможно, так бы и осталось нераскрытым, если бы видеокамера не зафиксировала момент, когда любительница сладкого высыпала всё содержимое миски, оставленной для колядующих детей, к себе в сумку.

Совершив грязное дело, воровка быстро скрылась с места преступления, сверкая своими пятками и складками. На данный момент её личность ещё не установлена.