На конкурсе красоты "Мисс Мира-2016", финал которого пройдёт 18 декабря в Вашингтоне, нашу страну представит 18-летняя уроженка Тюмени Яна Добровольская. Об этом во вторник сообщает пресс-служба конкурса "Мисс Россия".
Сообщается, что девушка учится в Тюменском государственном колледже искусств по специальности "педагог-хореограф". В апреле текущего года она заняла первое место на российском конкурсе красоты и стала "Мисс Россия – 2016".
Несколько интересных фактов о Яне Добровольской:
Знак зодиака: Стрелец
Любимая книга: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова
Любимый фильм: "Семь жизней"
Любимое блюдо: несмотря на правильное питание обожает итальянскую пасту
Увлечения: чтение, декор и детская психология
Также стоит заметить, что 1-ая Вице-мисс Россия 2016 Юлиана Королькова примет участие в другом международном конкурсе – "Мисс Вселенная 2016". Дата и место проведения этого финала пока не известны.
Интересные факты о Юлиане Корольковой:
Знак зодиака: Дева
Любимая книга: «Идиот» Ф. Достоевского
Любимый фильм: «Интерстеллар»
Любимое блюда: борщ, пельмени
Увлечения: игра на фортепиано, теннис, йога, кулинария
Отмечается, что Яна и Юлиана уже начали активную подготовку к международным конкурсам. Вскоре, согласно правилам, обе девушки отправятся на подготовительный период в страны проведения конкурсов, где встретятся с другими участницами со всего мира.