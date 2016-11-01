На конкурсе красоты "Мисс Мира-2016", финал которого пройдёт 18 декабря в Вашингтоне, нашу страну представит 18-летняя уроженка Тюмени Яна Добровольская. Об этом во вторник сообщает пресс-служба конкурса "Мисс Россия".

Сообщается, что девушка учится в Тюменском государственном колледже искусств по специальности "педагог-хореограф". В апреле текущего года она заняла первое место на российском конкурсе красоты и стала "Мисс Россия – 2016".

Несколько интересных фактов о Яне Добровольской:

Знак зодиака: Стрелец

Любимая книга: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова

Любимый фильм: "Семь жизней"

Любимое блюдо: несмотря на правильное питание обожает итальянскую пасту

Увлечения: чтение, декор и детская психология

Также стоит заметить, что 1-ая Вице-мисс Россия 2016 Юлиана Королькова примет участие в другом международном конкурсе – "Мисс Вселенная 2016". Дата и место проведения этого финала пока не известны.

Интересные факты о Юлиане Корольковой:

Знак зодиака: Дева

Любимая книга: «Идиот» Ф. Достоевского

Любимый фильм: «Интерстеллар»

Любимое блюда: борщ, пельмени

Увлечения: игра на фортепиано, теннис, йога, кулинария

Отмечается, что Яна и Юлиана уже начали активную подготовку к международным конкурсам. Вскоре, согласно правилам, обе девушки отправятся на подготовительный период в страны проведения конкурсов, где встретятся с другими участницами со всего мира.