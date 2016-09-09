Одним из самых ярких участников нового сезона телешоу "Голос" стал 24-летний член сборной России по вольной борьбе Торнике Квитатиани. Эмоционально играя на гитаре, спортсмен исполнил романтическую песню Wicked Game из репертуара Криса Айзека. В самый последний момент к певцу повернулись два наставника. Полина Гагарина жаждала забрать себе темпераментного грузина, сказав: "Из нас получится отличный тандем", однако Торнике, немного поколебавшись, предпочёл поработать с победителем Евровидения-2008 Димой Биланом.

– Он очень простой и добрый чувак! – рассказал Metro о своём наставнике Торнике. – Правда, о работе с ним говорить не могу – это конфиденциально.

Торнике признался, что выходить на музыкальную сцену страшнее, чем на борцовский ковёр:

– Я на соревнованиях волнуюсь, но мало. Очень хорошо могу настроиться. А тут было страшнее, потому что я был не в своей сфере! Но я настроился и сыграл. Теперь узнают на улице. Даже фотографироваться просят. А мне смешно!

Подготовка Торнике к музыкальному выступлению шла непросто.

– Летом я пролежал восемь недель в больнице – проходил реабилитацию после операции на плече, – вспоминает атлет. – И где-то месяц репетировал песню к "Голосу". Вообще, музыку стал осваивать, когда мне исполнилось 19 лет – меня научили играть на грузинском инструменте пандури. Потом освоил гитару, клавишные. Из певцов мой кумир – Григорий Лепс!

Несмотря на успех в шоу "Голос", Торнике заявил, что спорт для него по-прежнему на первом месте.

– Борьба мне снится, – говорит 24-летний уроженец Грузии. – А музыка – это моё любимое дело, помимо спорта. Я очень уважаю и люблю музыку. Да и девушкам больше нравится, как я пою, а не как борюсь (улыбается).

О том, что в спорте Торнике может ждать большой успех, атлет узнал пять лет назад. Однажды он хотел бы стать олимпийским чемпионом – как его кумир Хаджимурат Гацалов.

– Я успешно выступил на первенстве России, – говорит он. – Но потом, к сожалению, было очень много травм... Надеюсь, что всё у меня получится, я правда для этого очень стараюсь! Многие подумают – да ладно, поёт на Первом канале, какая там борьба. Но пусть выйдут со мной на ковёр, и я покажу, на что способен! (улыбается). Не скажу, что я – суперборец, но и не слабенький. Становился призёром чемпионата России, не раз выигрывал чемпионат Москвы, брал серебро на абсолютном чемпионате России-2015, выигрывал и становился призёром международных турниров.

Торнике внимательно следил за успехами российских борцов на Олимпиаде в Рио, куда он не попал из-за травмы.

– Наши борцы выступили успешно! Особенно Сослан Рамонов (выиграл олимпийское "золото", прим. ред), с которым вместе живём в спортивном интернате ЦСКА. Он уничтожил всех!