Генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Карнделаки может стать вице-премьером по спорту.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в аппарате правительства, кандидатура журналистки на данный пост не единственная. При этом других претендентов на должность вице-премьера правительства, который будет курировать спорт, собеседник радиостанции назвать пока не смог.

Между тем, по данным издания "Р-Спорт", скорее всего, федеральное агентство, которое может появиться в результате реформы в управлении российским спортом, возглавит руководивший Олимпийским комитетом России (ОКР) Александр Жуков, а министр спорта Виталий Мутко перейдёт на должность вице-премьера по спорту.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что курировать спорт, молодежную политику и туризм в стране должен один вице-премьер. В ближайшее время его кандидатуру главе государства предложит премьер-министр Дмитрий Медведев.