Казахстанский режиссёр и сценарист Тимур Бекмамбетов на один день стал редактором номера Metro-Москва. Бекмамбетов принял участие в планировании номера, вместе с журналистами обсудил повестку дня и ответил на вопросы читателей Metro.

Бекмамбетов пожелал, чтобы номер был проникнут духом ёлок и наступающего Нового года. По словам Бекмамбетова, Новый год – это единственный праздник, который по-настоящему объединяет людей. Это праздник, в который люди действительно способны прощать друг друга.

Немало времени в ходе общения с Бекмамбетовым было уделено фильму "Ёлки 5", который стартует в российском прокате 22 декабря. Режиссёр признался, что новогоднее настроение охватывает его ещё летом. То есть, в момент, когда снимается очередная часть "Ёлок". Любопытно, что пятая часть претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса, так как один из эпизодов картины был снят в космосе на борту Международной космической станции.

Кстати, журналисты Metro решили проверить Бекмамбетова на знание "Ёлок" и задавали ему вопросы по разным частям фильма. Режиссёр уверенно справился с заданием, не допустив ни одной ошибки.

Также режиссёр поделился своим мнением на тему выборов президента США, переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, рассказал, является ли он фанатом "Звёздных войн" и смотрит ли пиратские фильмы в Интернете.

Полную версию разговора с Бекмамбетовым читайте сегодня вечером на metronews.ru и в завтрашнем номере газеты Metro-Москва.