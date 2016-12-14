Казахстанский режиссёр и сценарист Тимур Бекмамбетов на один день стал редактором номера Metro-Москва. Бекмамбетов принял участие в планировании номера, вместе с журналистами обсудил повестку дня и ответил на вопросы читателей Metro.
Бекмамбетов пожелал, чтобы номер был проникнут духом ёлок и наступающего Нового года. По словам Бекмамбетова, Новый год – это единственный праздник, который по-настоящему объединяет людей. Это праздник, в который люди действительно способны прощать друг друга.
Немало времени в ходе общения с Бекмамбетовым было уделено фильму "Ёлки 5", который стартует в российском прокате 22 декабря. Режиссёр признался, что новогоднее настроение охватывает его ещё летом. То есть, в момент, когда снимается очередная часть "Ёлок". Любопытно, что пятая часть претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса, так как один из эпизодов картины был снят в космосе на борту Международной космической станции.
Кстати, журналисты Metro решили проверить Бекмамбетова на знание "Ёлок" и задавали ему вопросы по разным частям фильма. Режиссёр уверенно справился с заданием, не допустив ни одной ошибки.
Также режиссёр поделился своим мнением на тему выборов президента США, переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи, рассказал, является ли он фанатом "Звёздных войн" и смотрит ли пиратские фильмы в Интернете.
Полную версию разговора с Бекмамбетовым читайте сегодня вечером на metronews.ru и в завтрашнем номере газеты Metro-Москва.
Тимур Бекмамбетов
Возраст: 55 лет
Место рождения: Гурьев, Казахстан
Образование: в 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского по специальности «художник театра и кино»
Кинокарьера:
По заказу телеканала РТР снял восьмисерийный телевизионный художественный фильм «Наши 90-е». В 1998 году приглашен продюсером Роджером Корманом для производства фильма «Гладиатрикс». Съёмки велись в России, фильм вышел на экраны в 2001 году.
В 2004—2005 годах снял фильмы «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», сделавшие его известным. В 2005 году был приглашен в Голливуд, занят в ряде проектов группы кинокомпаний «Fox». В 2006 году был режиссёром двух рекламных роликов для мобильного оператора «Киевстар», в которых снялся Жерар Депардьё.
В 2007 году был режиссёром фильма «Ирония судьбы. Продолжение».
В 2008 году снял в Голливуде фильм «Особо опасен».
В 2009 году продюсировал мультфильм «9» (совместно с Тимом Бёртоном) и фильм «Чёрная Молния».
В середине 2012 года на экраны вышла картина «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», в которой Тимур Бекмамбетов выступил в качестве режиссёра. В 2012 году выступил продюсером фильма «Приключения Алисы. Пленники трёх планет».
В 2016 году выступил в качестве режиссёра в картине «Бен-Гур»