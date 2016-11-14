Тимошенко на Украине начинает третий Майдан

На Украине назревает очередной Майдан, двигателем новых протестов стала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже обратилась к жителям страны и, в частности, к киевлянам, чтобы они выходили на бессрочную акцию протеста, запланированную в центре столицы. Своё заявление политик сделала во время выступления в Верховной Раде. Видео с выступлением Юлии Тимошенко доступно на YouTube.

В своём обращении к народу глава "Батькивщины" обвинила президента Украины Петра Порошенко и Национальный банк в том, что они стали основой коррупционной системы, сложившейся в стране. При этом глава государства выстроил вокруг себя армию воров, поставив на ключевые должности своих бизнес-партнеров.

"Завтра утром граждане, в том числе пенсионеры, выйдут на бессрочную акцию протеста против падения курса гривны, повышения тарифов, за возвращение своих банковских вкладов", — заявила она.

При этом Тимошенко заявила, что утверждения властей, что протестующие являются "рукой Кремля" уже не сработают, потому что народ прекрасно знает, какое реальное положение сложилось в стране.

Отметим, что информация об очередном Майдане появилась ещё в конце сентября. По данным издания "Апостроф", общественные организации, деятельность которых связывают с Юлией Тимошенко, закупили от 300 до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. Главной целью волнений является проведение досрочных парламентских, а затем и президентских выборов.

Добавим, что недавно появилась информация, власти страны уже подготовились к третьему Майдану и даже создали штаб по противодействию протестам.

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